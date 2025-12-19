Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 19 декабря 2025Россия

Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

Минобороны: ВСУ атаковали Россию ракетами «Нептун», они были сбиты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Адміністрація Президента України

Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Две ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве. Иных сведений о перехвате «Нептунов» нет.

Кроме того, за период с 13 по 19 декабря российским войскам удалось сбить девять управляемых авиабомб и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

В ночь на 19 декабря украинские войска выпустили по российским регионам почти сотню беспилотников. 94 летательных аппарата было сбито над российскими регионами, больше всего — 36 штук — над Ростовской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на вопрос «война или мир?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    В России предрекли обрушение экономики Европы из-за Украины

    Путин высказался о степени готовности Украины к миру

    Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне СВО

    Путин рассказал о последствиях освобождения Курской области

    Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос

    Google оштрафовали на миллионы рублей в России

    Зеленский впервые встретился с критиковавшим его президентом Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok