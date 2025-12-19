Минобороны: За ночь над регионами России сбили 94 беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России почти сотней беспилотников. За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 94 украинских дрона, сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, большинство из которых — 36 — уничтожили над территорией Ростовской области.

Еще 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 15 — над Воронежской области, по 6 — над территориями Самарской и Астраханской областей. Кроме того, по одному дрону уничтожили над территориями Курской области и Краснодарского края.

Также несколько беспилотников сбили над акваториями Каспийского и Азовского морей — семь и пять дронов соответственно.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ произошел обрыв высоковольтной линии электропередач, от энергоснабжения отключены несколько жилых домов. Губернатор Орловской области также сообщал, что из-за атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры.