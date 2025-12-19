Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на российский город

Клычков: В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

В Орле из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Последствия серии громких взрывов в российском городе раскрыл глава Орловской области Андрей Клычков в Telegram.

По данным губернатора, в Советском районе города фиксируются кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды. «Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы», — обозначил Клычков.

Предварительно, никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее жители Орла заявили о нескольких громких взрывах над городом. Сообщалось, что в одном из районов началось возгорание и появился столб дыма. В нескольких домах пропал свет.