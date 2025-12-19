Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 19 декабря 2025Россия

Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на российский город

Клычков: В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В Орле из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Последствия серии громких взрывов в российском городе раскрыл глава Орловской области Андрей Клычков в Telegram.

По данным губернатора, в Советском районе города фиксируются кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды. «Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы», — обозначил Клычков.

Предварительно, никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее жители Орла заявили о нескольких громких взрывах над городом. Сообщалось, что в одном из районов началось возгорание и появился столб дыма. В нескольких домах пропал свет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские лидеры продолжат обсуждение вопроса о замороженных активах России. Ожидается ли прорыв на саммите в Брюсселе?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Раненый российский боец в одиночку отбил позицию ВСУ

    Премьер Бельгии пошутил о поездке на дачу в Санкт-Петербург

    Предсказана погода на Новый год в Москве

    Высококлассный повар раскрыл способы довести домашнюю стряпню до ресторанного уровня

    Россиянин описал жизнь в селе на Чукотке словами «привыкли сосуществовать с медведями»

    Великобритания испытала дешевую альтернативу Storm Shadow

    Европейская страна потеряла более половины экспорта в Россию после санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok