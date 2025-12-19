Реклама

Россия
03:42, 19 декабря 2025Россия

В российском городе прогремели громкие взрывы

Shot: После ракетной опасности в Орле прогремели громкие взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Несколько громких взрывов прогремели в Орле. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Известно, что после взрывов в нескольких домах в российском городе пропал свет. Кроме того, в одном из районов началось возгорание и появился столб дыма.

Местные жители уточнили, что от трех до пяти мощных взрывов прогремели примерно в 2:30 ночи, до этого звучала тревожная сирена. После одного взрыва в небе «что-то сверкнуло», а после в некоторых жилых домах начал «моргать» свет, где-то электроэнергия отключилась. Официальные данные о произощедшем не поступали.

Ранее сообщалось, что в четырех российских регионах объявили ракетную опасность. Это Курская, Орловская, Липецкая и Тульская области.

