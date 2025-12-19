В четырех российских регионах объявили ракетную опасность

В Курской, Орловской, Липецкой, Тульской областях объявили ракетную опасность

В семи российских регионах объявили воздушную опасность, в ряде областей речь идет о беспилотниках, в некоторых действует предупреждение о ракетной угрозе, например, в Тульской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Также ракетная опасность объявлена в Липецкой области, предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону. До этого там объявлялась угроза беспилотников.

Ведомство объявило ракетную опасность в Орловской области, жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие. Предупреждение также прозвучало в Курской области, но вскоре было отменено.

Беспилотная опасность объявлена в Мордовии и Воронежской области. Как уточнил воронежский губернатор Александр Гусев, в Воронеже, Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения.

В Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область. В результате атаки ранения получил пятимесячный ребенок, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

