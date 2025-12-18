Реклама

00:24, 19 декабря 2025Россия

Пятимесячный ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на российский регион

Гладков: При атаке ВСУ на Белгород ранен 5-месячный ребенок, он госпитализирован
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Белгородскую область. В результате атаки ранения получил пятимесячный ребенок, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Малыша госпитализировали в детскую областную больницу. Медики диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.

«Вся необходимая помощь оказывается», — добавил Гладков.

Также в Белгороде в результате падения обломков беспилотника оказались повреждены семь автомобилей, социальный объект и 17 квартир в 10 многоквартирных домах.

Кроме того, повреждения от ударов дронов получили автомобили, квартиры, частные дома и коммерческий объект в Грайворонском округе в городе Грайворон.

«В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — у транспортного средства повреждена передняя часть. При повторной атаке повреждено остекление социального объекта», — рассказал Гладков.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.

Ранее стало известно о смерти 15-летней девочки, пострадавшей 30 ноября от удара ВСУ по Севастополю.

