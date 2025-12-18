Врачи не смогли спасти раненную при атаке на Севастополь девочку

Развожаев: Раненная при атаке на Севастополь 15-летняя девочка умерла в Москве

В московской больнице 18 декабря скончалась 15-летняя девочка, которая была ранена 30 ноября при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Трагическую новость в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Это невыносимая боль для всех нас. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей. Нет слов, чтобы выразить горечь этой утраты. Севастополь сегодня скорбит вместе с вами», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя добавил, что такие атаки на город являются целенаправленным террором, который не имеет никакого военного смысла и направлен только на то, чтобы посеять панику, боль и запугать людей.

«Те, кто отдает и исполняет эти приказы, — настоящие террористы, нелюди, для которых не существует ничего святого», — заключил Развожаев.

Девочка получила ранения в парке Победы Севастополя. Ее доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии, где врачи несколько дней боролись за ее жизнь и провели сложнейшие операции. 5 декабря жительницу Севастополя перевезли в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.