Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 18 декабря 2025Россия

Врачи не смогли спасти раненную при атаке на Севастополь девочку

Развожаев: Раненная при атаке на Севастополь 15-летняя девочка умерла в Москве
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В московской больнице 18 декабря скончалась 15-летняя девочка, которая была ранена 30 ноября при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Трагическую новость в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Это невыносимая боль для всех нас. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей. Нет слов, чтобы выразить горечь этой утраты. Севастополь сегодня скорбит вместе с вами», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя добавил, что такие атаки на город являются целенаправленным террором, который не имеет никакого военного смысла и направлен только на то, чтобы посеять панику, боль и запугать людей.

«Те, кто отдает и исполняет эти приказы, — настоящие террористы, нелюди, для которых не существует ничего святого», — заключил Развожаев.

Девочка получила ранения в парке Победы Севастополя. Ее доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии, где врачи несколько дней боролись за ее жизнь и провели сложнейшие операции. 5 декабря жительницу Севастополя перевезли в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией

    Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Армении

    Стало известно о планах Мерца удовлетворить требование Бельгии по российским активам

    Союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры

    Врачи не смогли спасти раненную при атаке на Севастополь девочку

    Депутат Рады рассказал о касающемся Трампа желании Зеленского

    Клебо прояснил позицию по допуску российских лыжников до международных стартов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok