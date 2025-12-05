Реклама

23:40, 5 декабря 2025Россия

Пострадавшую при атаке БПЛА на Севастополь перевезли в Москву

Развожаев: Пострадавшую при атаке ВСУ 15-летнюю девочку перевезли в Москву
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр из видео: РаZVожаев / Telegram

Состояние пострадавшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь девочки удалось стабилизировать, и вечером 5 декабря бортом МЧС России ее перевезли в Москву. Она продолжит лечение в Российской детской клинической больнице, об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Этим же бортом вместе с 15-летней девочкой полетели в столицу мама и папа.

«Продолжаю держать ситуацию под личным контролем. Спасибо нашим докторам, и особая благодарность — отделению анестезиологии-реанимации городской больницы №5», — добавил губернатор.

Девочка получила ранения осколками от сбитой воздушной цели 30 ноября в парке Победы. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь и провели сложнейшие операции.

