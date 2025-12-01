Реклама

Россия
14:10, 1 декабря 2025Россия

Появились подробности о состоянии получившей ранения при атаке ВСУ российской школьницы

Раненная во время атаки ВСУ школьница в Севастополе в крайне тяжелом состоянии
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пятнадцатилетняя школьница, получившая ранения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Такие подробности появились в Telegram-канале «Mash на волне».

По сведениям российского издания, за ночь девочке провели несколько операций.

Как утверждает «Mash на волне», если удастся стабилизировать состояние пострадавшей, ее отправят санавиацией в Москву.

Об атаке Украины на Севастополь стало известно 30 ноября.

Губернатор города Михаил Развожаев тогда рассказал, что в результате происшествия осколками беспилотника была задета старшеклассница. Он заверил, что врачи оказывают девочке всю необходимую помощь.

Еще раньше Минобороны доложило об уничтожении десяти украинских беспилотников за четыре часа.

