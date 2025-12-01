Появились подробности о состоянии получившей ранения при атаке ВСУ российской школьницы

Пятнадцатилетняя школьница, получившая ранения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Такие подробности появились в Telegram-канале «Mash на волне».
По сведениям российского издания, за ночь девочке провели несколько операций.
Как утверждает «Mash на волне», если удастся стабилизировать состояние пострадавшей, ее отправят санавиацией в Москву.
Об атаке Украины на Севастополь стало известно 30 ноября.
Губернатор города Михаил Развожаев тогда рассказал, что в результате происшествия осколками беспилотника была задета старшеклассница. Он заверил, что врачи оказывают девочке всю необходимую помощь.
Еще раньше Минобороны доложило об уничтожении десяти украинских беспилотников за четыре часа.