06:44, 19 декабря 2025Россия

Жители российского города остались без электричества из-за атаки БПЛА

Слюсарь: Жители Ростова-на-Дону остались без электричества из-за атаки БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ростове-на-Дону из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) произошел обрыв высоковольтной линии электропередач (ЛЭП), от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме того, на проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка, спасатели тушили пожар на 10 квадратных метрах.

В Таганроге оказались повреждены пять частных домов и загорелись три автомобиля. Без электричества из-за обрыва проводов остались жители хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

В светлое время суток начнут работу муниципальные комиссии для уточнения информации о полученном ущербе.

Ранее жители Орла сообщали о нескольких мощных взрывах в небе над городом.

