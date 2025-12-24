Реклама

Россия
07:34, 24 декабря 2025Россия

Минобороны заявило об одной из самых массированных ночных атак ВСУ на Россию

Минобороны сообщило об уничтожении 172 БПЛА над десятью регионами России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на 24 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили одну из самых массированных атак на регионы России, налету подверглись десять регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 110 — было уничтожено над Брянской областью, еще 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 12 над Тульской, шесть сбили в Орловской, четыре — в Московском регионе, три — в Липецкой области.

Помимо того, по одному БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей, добавили в оборонном ведомстве.

Ночью 24 декабря жители Тульской области сообщили о не менее десяти взрывах над регионом. По их словам, в небе мелькали вспышки, а затем на улице одного из городов произошел пожар.

