Минобороны заявило об одной из самых массированных ночных атак ВСУ на Россию

Минобороны сообщило об уничтожении 172 БПЛА над десятью регионами России

В ночь на 24 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили одну из самых массированных атак на регионы России, налету подверглись десять регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 110 — было уничтожено над Брянской областью, еще 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 12 над Тульской, шесть сбили в Орловской, четыре — в Московском регионе, три — в Липецкой области.

Помимо того, по одному БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей, добавили в оборонном ведомстве.

Ночью 24 декабря жители Тульской области сообщили о не менее десяти взрывах над регионом. По их словам, в небе мелькали вспышки, а затем на улице одного из городов произошел пожар.