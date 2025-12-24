Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:27, 24 декабря 2025Россия

Жители российского региона рассказали о ночных взрывах

Жители Тульской области рассказали о взрывах в ночь на 24 декабря
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Жители Тульской области рассказали о десяти взрывах в ночь на 24 декабря. Слова очевидцев приводит Telegram-канал Shot.

В Ефремовском районе местные жители сообщили, что слышали не меньше десяти взрывов, начиная с 03:00 по московскому времени.

По их словам, в небе мелькали вспышки, а затем на улице одного из городов произошел пожар. Канал отмечает, что в регионе, по предварительным данным, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны ранее сообщало, что системы ПВО за три часа сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего беспилотников — 10 — сбили в Брянской области. Еще четыре БПЛА поразили в Курской области, а в Белгородской, Калужской и Тульской областях уничтожили по одной воздушной цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Раскрыты детали переписки обвиненной в педофилии российской учительницы

    Опасность для россиян из-за клещей на праздничных елках оценили

    Наращивание военной мощи Китая сделало США уязвимыми

    Частный детектив назвал признаки супружеской измены

    Экс-аналитик ЦРУ сообщил Зеленскому плохие новости

    Алаудинов заявил о невозможности ВСУ использовать технику в Сумах

    Третий БПЛА сбили на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok