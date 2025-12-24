Жители российского региона рассказали о ночных взрывах

Жители Тульской области рассказали о взрывах в ночь на 24 декабря

Жители Тульской области рассказали о десяти взрывах в ночь на 24 декабря. Слова очевидцев приводит Telegram-канал Shot.

В Ефремовском районе местные жители сообщили, что слышали не меньше десяти взрывов, начиная с 03:00 по московскому времени.

По их словам, в небе мелькали вспышки, а затем на улице одного из городов произошел пожар. Канал отмечает, что в регионе, по предварительным данным, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны ранее сообщало, что системы ПВО за три часа сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего беспилотников — 10 — сбили в Брянской области. Еще четыре БПЛА поразили в Курской области, а в Белгородской, Калужской и Тульской областях уничтожили по одной воздушной цели.