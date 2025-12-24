Реклама

01:13, 24 декабря 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 17 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 23 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего беспилотников (10) сбили в Брянской области. Еще 4 БПЛА поразили в Курской области, а в Белгородской, Калужской и Тульской областях уничтожили по одной воздушной цели.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 23 декабря, Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В результате пострадавших нет.

