06:22, 23 декабря 2025Россия

Появились подробности атаки на Ростовскую область

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 23 декабря, Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности произошедшего в своем Telegram-канале раскрыл глава региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что под удар попали восемь районов: Чертковский, Октябрьский сельский, Усть-Донецкий, Аксайский, Родионово-Несветайский, Константиновский, Тарасовский и Дубовский. В результате атаки никто не пострадал.

Однако, как сообщил губернатор, не обошлось без последствий. «В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 кв.м. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна», — написал он.

Ранее стало известно о взрывах в пригороде Ростова-на-Дону. Очевидцы также рассказали о вспышках в небе и звуках мотора. Сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов-камикадзе.

