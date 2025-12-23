Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:50, 23 декабря 2025Россия

В российском регионе прогремела серия взрывов

Shot: В пригороде Ростова-на-Дону прозвучала серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В пригороде Ростова-на-Дону произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, прозвучало около пяти взрывов, от которых задрожали окна в Новочеркасске. В небе были видны вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских дронов-камикадзе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. Помимо этого, восемь воздушных целей сбили в Севастополе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Блогерша побывала в США и объяснила американцам причины страданий россиян в Новый год

    Во Франции одобрили слова Вэнса об Украине

    На Украине высмеяли фрагмент книги о Залужном

    Женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

    В российском регионе прогремела серия взрывов

    У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких с метастазами в мозге

    Парень обратился к девушке со странной просьбой и вызвал у нее отвращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok