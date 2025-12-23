В российском регионе прогремела серия взрывов

Shot: В пригороде Ростова-на-Дону прозвучала серия взрывов

В пригороде Ростова-на-Дону произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, прозвучало около пяти взрывов, от которых задрожали окна в Новочеркасске. В небе были видны вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских дронов-камикадзе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. Помимо этого, восемь воздушных целей сбили в Севастополе.