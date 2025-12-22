Минобороны сообщило о попытке удара ВСУ по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Над территорией полуострова сбили 11 дронов, еще один уничтожили над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили 8 воздушных целей над морем и над разными районами города. По его словам, пострадавших нет.