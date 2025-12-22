Реклама

Россия
21:15, 22 декабря 2025

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Над Севастополем сбили две воздушные цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уже сбили две воздушные цели. Развожаев также призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности об атаке ВСУ на регионы страны в ночь на понедельник, 22 декабря. По данным ведомства, в общей сложности был перехвачен 41 украинский беспилотник. В частности, три дрона уничтожили над территорией Краснодарского края, два — над Черным морем и еще один — над Брянской областью.

