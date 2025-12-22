Реклама

07:31, 22 декабря 2025Россия

ВСУ ночью атаковали Россию десятками дронов

Минобороны России: Системы ПВО за ночь сбили 41 украинский БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 декабря атаковали регионы России десятками дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В частности, три БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края, два — над Черным морем и еще один — над Брянской областью.

«Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ночью стало известно, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края при атаке украинских беспилотников получили повреждения два судна и два причала.

