04:18, 22 декабря 2025Россия

Два причала и два судна получили повреждения в российском регионе при атаке дронов

В поселке Волна два причала и два судна получили повреждения при атаке БПЛА

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края при атаке беспилотников получили повреждения два судна и два причала. Об этом сообщает оперативный штаб российского региона.
Члены экипажа были эвакуированы с кораблей. Среди них и сотрудников причала пострадавших нет.

В результате атаки БПЛА возник пожар на площади от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров, на месте работают оперативные службы, тушение продолжается.

Ранее сообщалось о том, что обломки дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. На месте падения произошло возгорание, его площадь составила 100 квадратных метров.

Очевидцы рассказали, что в небе над Славянским районом Краснодарского края прогремело несколько взрывов. Местные жители слышали в небе гул моторов беспилотников. По предварительным данным, несколько воздушных целей было сбито.

