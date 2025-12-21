Несколько взрывов раздалось на юге России

Shot: В Краснодарском крае произошло несколько взрывов

В небе над Славянским районом Краснодарского края прогремело несколько взрывов. По информации Telegram-канала Shot, южный регион России находится под ударами беспилотников Вооруженных сил Украины.

«Было слышно уже около пяти взрывов. В небе видны яркие вспышки», — говорится в сообщении. Уточняется, что местные жители слышали в небе гул моторов беспилотников. По предварительным данным, несколько воздушных целей было сбито.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 21 декабря над регионами России сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.