Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 21 декабря 2025Россия

Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА над регионами России

Минобороны: В ночь с 20 на 21 декабря над российскими регионами сбито три БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В течение прошедшей ночи, с 20 на 21 декабря, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Два вражеских беспилотника сбили над территорией Волгоградской области, еще один уничтожили в небе над Ростовской областью.

Кроме того, в аэропорту Волгограда около трех часов ночи по московскому времени были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками энергетический объект в Курском районе. Из-за чего более пяти тысяч жителей остались без света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о прослушке украинских политиков

    В российском регионе восстановили электроснабжение после прилета БПЛА

    Сотни страниц документов по делу Эпштейна оказались закрашены черным цветом

    В Кремле уточнили направленность возможного диалога Путина и Макрона

    В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате

    Умер актер из «Улицы разбитых фонарей»

    Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА над регионами России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok