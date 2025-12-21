Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА над регионами России

Минобороны: В ночь с 20 на 21 декабря над российскими регионами сбито три БПЛА

В течение прошедшей ночи, с 20 на 21 декабря, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Два вражеских беспилотника сбили над территорией Волгоградской области, еще один уничтожили в небе над Ростовской областью.

Кроме того, в аэропорту Волгограда около трех часов ночи по московскому времени были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками энергетический объект в Курском районе. Из-за чего более пяти тысяч жителей остались без света.