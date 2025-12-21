Реклама

Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

Росавиация: Аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты
Александра Синицына
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Аэропорт Волгограда временно прекратил принимать и выпускать самолеты. Об ограничениях в воздушном пространстве российского города сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры действуют с 03.02 по московскому времени. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.

Ранее аналогичные ограничения в целях безопасности вводили в воздушных гаванях Ярославля и Иванова. Меры касались аэропортов Южный и Туношна.

8 декабря обломки сбитых украинских БПЛА упали в районе жилых домов в Волгограде, после чего начался пожар. Незадолго до этого жители получили предупреждение о введении временных ограничений на полеты в местном аэропорту.

