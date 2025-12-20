Реклама

09:53, 20 декабря 2025

В аэропортах Ярославля и Иванова сняли ограничения

В аэропортах Ярославля и Иванова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alexey Kartsev / Shutterstock / Fotodom  

В аэропортах Ярославля и Иваново сняли раннее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.

Уточняется, что меры касались аэропортов Южный и Туношна. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Дубае более 200 рейсов задержали или отменили. Причиной стали дожди. В результате было задержано 159 самолетов на прибытие и 46 на вылет. Отменили девять перелетов.

18 декабря на рейсе из Новосибирска на Шри-Ланку экипаж доложил о неполадках с герметичностью кабины, и пилоты решили вернуться в аэропорт Толмачево.

