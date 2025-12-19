Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

Shot: В Дубае задержали 16 рейсов в Россию

Более 200 рейсов задержали или отменили в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, из-за дождей в международной гавани задержано 159 самолетов на прибытие и 46 на вылет. Отменили девять перелетов.

При этом 16 авиарейсов задерживаются на отправление в Россию. Шесть лайнеров должны прилететь в Москву, три в Сочи, по два Санкт-Петербург и Казань, по одному в Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Также семь воздушных судов, направляющихся в ОАЭ, не могут покинуть РФ.

Ранее стало известно, что направляющиеся в Дубай россияне столкнулись с задержками. Некоторые отправления сдвинуты от графика на пять часов.