Российские туристы столкнулись с задержками рейсов в Дубай из-за непогоды

Россияне столкнулись с задержками рейсов в Дубай (ОАЭ) из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Рейсы в основном задерживают всего на два часа, но, например, вылет из Екатеринбурга сдвинут на четыре-пять часов. Рейс из Казани состоится с задержкой в целых 10,5 часа.

Уточняется, что дожди пришли в город 18 декабря. По прогнозам, стихия не уйдет до полудня 19 декабря. Власти призвали граждан и иностранцев оставаться дома до прекращения осадков. Туристы рассказывают, что многие дороги в Дубае перекрыты, вызвать такси невозможно. Также многие рейсы в местных аэропортах перенесли на более поздний срок, часть была отменена.

Ранее российские туристы пожаловались на испорченный из-за дождей отдых в Дубае. Он оказался под угрозой для многих из них. Также, по их словам, в аэропортах ОАЭ наблюдаются толпы ждущих рейсы пассажиров.