Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:41, 19 декабря 2025Путешествия

Российские туристы пожаловались на испорченный из-за дождей отдых в Дубае

Российские туристы пожаловались на испорченный из-за дождей отдых в Дубае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Непогода в Дубае сорвала отдых российским туристам, пишет Telegram-канал URA.RU.

Уже несколько дней в Дубае наблюдаются проливные дожди, которые вызвали наводнение. К вечеру погода испортилась еще сильнее. Власти Дубая призвали жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности.

По словам российских туристов, долгожданный отпуск оказался под угрозой. Кроме того, большинство авиарейсов задерживаются и переносятся, в аэропортах толпы ждущих пассажиров.

Ранее российские туристы пожаловались на нашествие медуз на популярном курорте Азии — индийском Гоа. Уточняется, что больше всего морских существ прибило к берегам курортов Калангут и Кандолим. Кроме того, участились случаи укусов во время купания. После них у туристов остаются ожоги, зуд и аллергическая сыпь, с которыми помогают бороться антигистаминные препараты и мази.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Некоторым пожилым людям увеличат пенсию с 1 января

    Привычная бытовая техника оказалась опасна для здоровья

    Тигр чудом избежал нападения крокодила

    Раскрыты подробности о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину

    В Европе впечатлились российским вооружением

    В ГД просят вернуть IT-ипотеку в двух городах

    На Западе допустили затягивание заседания Евросовета по российским активам до Рождества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok