Российские туристы пожаловались на испорченный из-за дождей отдых в Дубае

Непогода в Дубае сорвала отдых российским туристам, пишет Telegram-канал URA.RU.

Уже несколько дней в Дубае наблюдаются проливные дожди, которые вызвали наводнение. К вечеру погода испортилась еще сильнее. Власти Дубая призвали жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности.

По словам российских туристов, долгожданный отпуск оказался под угрозой. Кроме того, большинство авиарейсов задерживаются и переносятся, в аэропортах толпы ждущих пассажиров.

