Россияне пожаловались на нашествие медуз на курорте Азии

Shot: Россияне пожаловались на нашествие медуз в Гоа

Российские туристы пожаловались на нашествие медуз на популярном курорте Азии — индийском Гоа. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что больше всего морских существ прибило к берегам курортов Калангут и Кандолим. Кроме того, участились случаи укусов во время купания. После них у туристов остаются ожоги, зуд и аллергическая сыпь, с которыми помогают бороться антигистаминные препараты и мази.

По словам доцента кафедры биологии Пироговского университета Оксаны Минкиной, последствия от укусов бывают и более серьезные — такие, как судороги, отек дыхательных путей, нарушение дыхания и выраженная слабость. Особенно ожоги опасны для детей и людей с повышенной чувствительностью.

Врачи не советуют после укуса промывать ожоги пресной водой, так как она лишь усилит болевые симптомы. Вместо этого лучше использовать морскую воду. Помимо этого, нужно удалить пинцетом (если он есть под рукой) с кожи остатки щупалец, а потом нейтрализовать яд с помощью лимонного сока, пятипроцентного уксуса или раствора пищевой соды. После этого можно принимать антигистаминные средства.

В ноябре россиянка едва не лишилась жизни после встречи с ярко-голубой медузой в Дубае. У женщины случился отек Квинке, ее смогли спасти на пляже.

