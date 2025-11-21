Путешествия
Российская туристка едва не лишилась жизни после укуса медузы в Дубае

Shot: У россиянки случился отек Квинке после укуса медузы в Дубае
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Henryp982 / Shutterstock / Fotodom

Туристка из России едва не лишилась жизни после укуса ярко-голубой медузы в Дубае, ее смогли спасти на пляже. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавшей оказалась 60-летняя женщина. После укуса медузы ей резко стало плохо: опухла рука, а вскоре случился отек Квинке.

Также сообщается, что женщина начала терять сознание, однако ее удалось спасти очевидцам.

Ранее двухлетний мальчик из Хабаровска не выжил после укуса ядовитой медузы в Малайзии. Его ужалила кубомедуза. Когда ребенка вытащили из воды, он уже перестал дышать.

