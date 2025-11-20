Двухлетний ребенок из России не выжил после встречи с медузой в стране Азии

Двухлетний ребенок из России не выжил после укуса ядовитой медузы в Малайзии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вова и его родители прилетели в страну Азии из Хабаровска, для отдыха они выбрали остров Лангкави. По данным издания, кубомедуза ужалила ребенка во время купания в море 15 ноября. Его быстро достали из воды, но он уже перестал дышать. Отцу пришлось самостоятельно делать сыну сердечно-легочную реанимацию. Затем к помощи подключились другие туристы и спасатели: они промыли рану уксусом и отправили мальчика в больницу.

В медицинском учреждении пострадавшего положили в реанимацию. Врачи боролись за жизнь Вовы четыре дня, но 20 ноября в больнице сообщили, что ребенок не выжил.

Сообщается, что семья хочет кремировать его и вернуться с прахом в Хабаровск. После трагедии на острове усилили контроль над отдыхающими на пляжах, а также напомнили им о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее восьмилетний россиянин едва не лишился ноги из-за встречи с медузой в Таиланде. На него напал португальский кораблик.

