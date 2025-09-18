Восьмилетний россиянин едва не лишился ноги из-за встречи с медузой в Таиланде

Shot: Португальский кораблик напал на восьмилетнего россиянина в Таиланде

Восьмилетний житель России едва не лишился ноги после встречи с медузой на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, португальский кораблик напал на несовершеннолетнего жителя Якутска и ужалил его в правую ногу. Семья мальчика давала ему антигистаминный сироп и обрабатывала место укуса кремом, однако у него развился некроз тканей.

После возвращения домой ребенка госпитализировали с болями и угрозой повреждения всей конечности. На данный момент ожоги россиянина начали зарастать, наблюдается положительная динамика выздоровления.

