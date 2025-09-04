Женщина отправилась купаться на пляж в США и едва не лишилась ноги из-за бактерии

В США женщина едва не лишилась ноги из-за плотоядной бактерии после купания

Женщина из Флориды отправилась купаться на местный пляж и едва не лишилась ноги из-за плотоядной бактерии. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Уточняется, что 49-летняя Дженевьева Галлахер проводила время с 7-летней дочерью на пляже Пенсакола в США в конце июня. Она рассказала NYP, что через три дня после купания ее начали беспокоить потливость, опухание ног и волдыри. В итоге ее пришлось госпитализировать.

В медицинском центре выяснилось, что она заразилась опасной плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. По мнению самой Галлахер, подцепить ее она могла из-за небольшого пореза на левой ноге. Женщине сказали, что антибиотики не помогут — для выведения необходимо удалить всю зараженную кожу и ткань на ее левой ноге ниже колена.

«Они (врачи. — ред.) удалили большую часть мышц, почти до кости, дошли почти до колена. Это довольно большой участок», — сказала она, добавив, что медперсонал спас ее ногу. В настоящее время Галлахер остается в больнице, где проходит восстановление.

Ранее мужчина решил поплавать в море у берегов США и заразился смертельно опасными бактериями. У пожилого пловца была открытая рана, через которую он заразился Vibrio vulnificus.