Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:00, 4 сентября 2025Путешествия

Женщина отправилась купаться на пляж в США и едва не лишилась ноги из-за бактерии

В США женщина едва не лишилась ноги из-за плотоядной бактерии после купания
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Genevieve Gallagher

Женщина из Флориды отправилась купаться на местный пляж и едва не лишилась ноги из-за плотоядной бактерии. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Уточняется, что 49-летняя Дженевьева Галлахер проводила время с 7-летней дочерью на пляже Пенсакола в США в конце июня. Она рассказала NYP, что через три дня после купания ее начали беспокоить потливость, опухание ног и волдыри. В итоге ее пришлось госпитализировать.

Материалы по теме:
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
18 августа 2025
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021

В медицинском центре выяснилось, что она заразилась опасной плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. По мнению самой Галлахер, подцепить ее она могла из-за небольшого пореза на левой ноге. Женщине сказали, что антибиотики не помогут — для выведения необходимо удалить всю зараженную кожу и ткань на ее левой ноге ниже колена.

«Они (врачи. — ред.) удалили большую часть мышц, почти до кости, дошли почти до колена. Это довольно большой участок», — сказала она, добавив, что медперсонал спас ее ногу. В настоящее время Галлахер остается в больнице, где проходит восстановление.

Ранее мужчина решил поплавать в море у берегов США и заразился смертельно опасными бактериями. У пожилого пловца была открытая рана, через которую он заразился Vibrio vulnificus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    В Подмосковье спасателям пришлось два километра нести на носилках женщину с инсультом

    Подписание меморандума о «Силе Сибири-2» назвали прорывом

    Женщина отправилась купаться на пляж в США и едва не лишилась ноги из-за бактерии

    Цыганова предсказала совокупления на улицах из-за концерта Крида

    Военный назвал важную задачу Российской армии на Украине

    Популярная актриса кардинально сменила имидж

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Раскрыты положительные и отрицательные аспекты ограничения на вывоз золота

    Поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости