Мужчина отправился поплавать в море и заразился плотоядными бактериями

People: Отдыхающий на пляже Кейп-Кода мужчина заразился плотоядной бактерией
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: James Kirkikis / Shutterstock / Fotodom

Мужчина решил поплавать в море у берегов США и заразился смертельно опасными бактериями. Об этом сообщает издание People.

По данным источника, инцидент произошел с отдыхавшим на полуострове Кейп-Код мужчиной 8 августа. Он посетил пляж Олд-Сильвер (Old Silver Beach) в Фалмуте, Массачусетс, и отправился в море. При этом у пожилого пловца была открытая рана, через которую он заразился плотоядными бактериями Vibrio vulnificus.

13 августа Департамент общественного здравоохранения Массачусетса сообщил, что за последние несколько лет среди жителей было подтверждено семь случаев заражения данным микроорганизмом.

Однако представители властей Фалмута сообщили, что ограничений для посещения прибрежной территории на мысе нет. «Пляжи Кейп-Кода — важная часть нашей экономики, культуры и общества. Соблюдая несколько простых мер предосторожности, жители и гости, особенно те, кто уязвим или имеет ослабленный иммунитет, смогут продолжать посещать их», — заявил представитель здравоохранения города Скотт Макганн.

Ранее 38-летний мужчина отправился в тур по Таиланду и не выжил в поездке из-за плотоядных бактерий. Когда автобус прибыл на автовокзал, путешественника нашли в кресле бездыханным, а его левая нога была покрыта синяками и кровоточила.

