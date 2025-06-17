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19:45, 17 июня 2025Путешествия

Мужчина не дожил до конца автобусного тура из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий

The Thaiger: Турист не дожил до конца автобусного тура в Таиланде из-за бактерий
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Мужчина отправился в автобусный тур в Таиланде и не выжил в поездке из-за плотоядных бактерий. О происшествии сообщает издание the Thaiger.

По данным источника, 38-летний житель провинции Лампанг не дожил до конца поездки во время путешествия из города Накхонратчасимы в Чиангмай. Когда автобус прибыл на автовокзал 16 июня, путешественника нашли в кресле бездыханным, а его левая нога была покрыта синяками и кровоточила.

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Медицинское вскрытие показало, что причиной кончины стал некротический фасциит — смертельная инфекция, в результате которой плотоядные бактерии разъели ногу туриста. Уточняется, что инфекция часто заносится после незначительных порезов, травм или укусов насекомых. Если вовремя не лечить рану, бактерии попадут в кровоток и вызовут сепсис.

Ранее турист, отдыхавший в отеле Турции, подхватил опасную для жизни инфекцию и впал в кому. Он сообщал, что в его номере стоял затхлый запах, а диван, стоявший под кондиционером, был все время влажным.

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