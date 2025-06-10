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16:01, 10 июня 2025Путешествия

Турист подхватил опасную инфекцию в грязном отеле Турции и впал в кому

The Sun: 55-летний турист впал в кому в Турции из-за опасной инфекции
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Турист подхватил опасную инфекцию в грязном отеле Турции и впал в кому. Об этом сообщило издание The Sun.

55-летний шеф-повар из Великобритании Ричард Мур отдыхал в четырехзвездочном отеле Champion Holiday Village в Кемере, Турция. По его словам, в номере было грязно и сыро, присутствовал неприятный затхлый запах. А диван, стоявший под кондиционером, все время был влажным.

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Через несколько дней после возвращения из отпуска у Мура появились симптомы гриппа: он жаловался на боли в груди, одышку и лихорадку. Врачам пришлось срочно ввести пациента в состояние искусственной комы, после чего он месяц провел в больнице.

Уточняется, что у Мура выявили болезнь легионеров (легионеллез) — острую инфекцию, вызванную бактерией легионеллой. Эта бактерия развивается в искусственных водных системах (бассейнах, фонтанах или климатических комплексах) и может вызывать опасную форму пневмонии.

Сейчас жизни британца ничего не угрожает, однако он продолжает бороться с вялостью, слабостью и проблемами с подвижностью после перенесенного заболевания.

Ранее в США стюардесса с 25-летним опытом лишилась обеих ног и руки из-за кишечной палочки. После ампутации она не смогла продолжить работу в авиации.

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