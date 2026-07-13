В российском городе-герое раскрыта охотившаяся на детей войны группировка

В Севастополе 6 членов ОПГ, ограбивших 51 пенсионера, получили сроки

В Севастополе Нахимовский районный суд приговорил шестерых членов ОПГ, охотившихся на деньги детей войны, к срокам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.

Пострадавшие — 51 пенсионер. Это инвалиды, пожилые люди и в том числе «дети войны». У них члены группировки похитили более 5,8 миллиона рублей в период с марта 2018 года по декабрь 2021 года.

Фигуранты — пятеро мужчин и одна женщина, в возрасте от 24 до 37 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям о мошенничестве и грабеже. Они получили сроки от 2,5 до 5,5 года и будут отбывать наказания в колониях общего и строгого режима.

Как установил суд, обвиняемые занимались мошенничеством под видом сотрудников фирмы «Империя», якобы занимающейся ремонтом квартир. У них был офис, печати, визитные карточки и листовки с рекламой, а также веб-сайт и страница в социальной сети. Кроме того, один из осужденных имел статус частного предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Карелии расследуют уголовное дело в отношении пятерых «спортиков» (молодые люди спортивного телосложения, подрабатывающие в криминальной среде, — прим. «Ленты.ру»).