В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной

Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Одно могу сказать, что это будет скоро», — сказала омбудсмен.

По ее словам, точная дата не раскрывается, так как есть опасения сорвать встречу двух сторон. Лантратова также пояснила, что это делается для того, чтобы не разочаровать семьи, которые ждут своих близких.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня по формуле «160 на 160». Всего, по информации Лантратовой, в плену на Украине было найдено свыше 1,7 тысячи российских бойцов, из которых удалось вернуть более одной тысячи.