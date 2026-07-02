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18:57, 2 июля 2026Россия

Раскрыто число найденных в плену на Украине российских бойцов

Лантратова: В плену на Украине найдено свыше 1,7 тысячи российских бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В плену на Украине найдено свыше 1,7 тысячи российских бойцов. Их число раскрыла уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, передает ТАСС.

По данным омбудсмена, на сегодняшний день удалось вернуть более тысячи плененных российских военных.

Всего по состоянию на 2026 год в адрес уполномоченного поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц.

26 июня Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. Ранее стало известно, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен пленными.

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