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00:53, 2 июля 2026Россия

В России заявили о подготовке нового обмена пленными

Лантратова заявила «Известиям» о подготовке нового обмена пленными между РФ и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила «Известиям», что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными.

«Работа по обменам продолжается. Надеюсь, в скором времени состоится новый», — заявила она.

Лантратова добавила, что по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы. По ее словам, контакты поддерживаются, списки прорабатываются, процесс продолжается, и она выразила надежду на скорый результат.

26 июня Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. По информации Минобороны, российские военнослужащие находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.

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