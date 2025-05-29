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19:38, 29 мая 2025Путешествия

Стюардесса лишилась обеих ног и руки из-за распространенной инфекции

PYOK: Стюардесса лишилась обеих ног и руки из-за кишечной палочки
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: paddleyourownkanoo.com

Стюардесса с 25-летним опытом лишилась обеих ног и руки из-за кишечной палочки. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Сара Дорман из United Airlines попала в больницу в Либертивилле, штат Иллинойс, с септическим шоком и почечной недостаточностью. Женщину ввели в искусственную кому, после чего выяснилось, что у нее тяжелое заражение кишечной палочкой.

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Распространенная инфекция вызвала у Дорман заболевание крови, и в какой-то момент врачи сообщили семье пациентки, что ей осталось жить не больше 12 часов. Медикам пришлось ампутировать женщине обе ноги и руку, после чего она все же пошла на поправку.

Сейчас жизнь Дорман вне опасности. Ей предстоит долгое восстановление и выплата огромных счетов на лечение. Чтобы найти нужную сумму, ее семья открыла сбор средств.

Ранее российская туристка заразилась опасной для жизни лихорадкой чикунгунья на Шри-Ланке. Она пожаловалась на высокую температуру и сильную боль в суставах.

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