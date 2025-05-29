Россиянка описала опасную лихорадку на Шри-Ланке словами «невозможно ходить по комнате»

Shot: Россиянка заразилась опасной для жизни лихорадкой чикунгунья на Шри-Ланке

Россиянка заразилась опасной для жизни лихорадкой чикунгунья на Шри-Ланке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, туристка приехала на остров, чтобы пройти программу оздоровления по системе аюрведа, но почти сразу заболела. Женщина пожаловалась на температуру до 40 градусов и сильные боли.

«Суставы болели так, что невозможно ходить по комнате и поднять термос с водой», — такими словами описала она свое состояние. Россиянка добавила, что сначала врачи сочли болезнь обычным недомоганием и давали ей парацетамол. Тогда женщина самостоятельно сдала анализы на лихорадку чикунгунья, и диагноз подтвердился.

Сейчас на Шри-Ланке бушует самая сильная за последние 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья. Болезнь переносят желтолихорадочные комары, которые наиболее активны днем.