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14:04, 29 мая 2025Путешествия

Россиянка описала опасную лихорадку на Шри-Ланке словами «невозможно ходить по комнате»

Shot: Россиянка заразилась опасной для жизни лихорадкой чикунгунья на Шри-Ланке
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Gayan Sameera / Globallookpress.com

Россиянка заразилась опасной для жизни лихорадкой чикунгунья на Шри-Ланке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, туристка приехала на остров, чтобы пройти программу оздоровления по системе аюрведа, но почти сразу заболела. Женщина пожаловалась на температуру до 40 градусов и сильные боли.

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«Суставы болели так, что невозможно ходить по комнате и поднять термос с водой», — такими словами описала она свое состояние. Россиянка добавила, что сначала врачи сочли болезнь обычным недомоганием и давали ей парацетамол. Тогда женщина самостоятельно сдала анализы на лихорадку чикунгунья, и диагноз подтвердился.

Сейчас на Шри-Ланке бушует самая сильная за последние 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья. Болезнь переносят желтолихорадочные комары, которые наиболее активны днем.

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