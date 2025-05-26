Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки в азиатской стране

Посольство РФ: На Шри-Ланке крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья

Российских туристов предупредили о крупнейшей за последние 20 лет вспышке опасной лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке. Об этом сообщило посольство РФ в азиатской стране.

Уточняется, что болезнь переносят желтолихорадочные комары, которые наиболее активны днем. Первые симптомы проявляются у заразившихся спустя от 2 до 12 суток. В их числе сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь.

Диппредставительство рекомендовало соотечественникам устанавливать защитные сетки от комаров на окнах, опрыскивать кожу специальными средствами, отпугивающими насекомых, а также носить максимально закрытую одежду.

Ранее стало известно, что у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. По словам одной из пострадавших, после сильных дождей там активизировались комары.

