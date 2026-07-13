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19:00, 13 июля 2026Экономика

Немецкие банки потребовали компенсировать им убытки из-за ухода Linde из России

FT: Deutsche Bank и UniCredit потребовали компенсировать им убытки из-за ухода Linde из РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкие банки Deutsche Bank и UniCredit потребовали компенсировать им убытки из-за ухода из России. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Организации потребовали компенсации у транснациональной химической компании Linde (один из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения — прим. «Ленты.ру»).

Спор связан с контрактами, подписанными между консорциумом с участием Linde и «Русхимальянсом» в 2021 году, на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Российская сторона выплатила Linde около 1 миллиарда евро, а европейские банки для обеспечения обязательств выпустили гарантии авансовых платежей и исполнения контракта.

Сейчас банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, UniCredit примерно 460 миллионов евро, а Commerzbank около 90 миллионов евро.

В июне 2026-го организованный Росимуществом аукцион по продаже 100 процентов в ООО «Линде газ Липецк», которые принадлежат немецкой группе Linde GmbH, не состоялся, потому что на торги поступило менее двух заявок. Начальная цена лота составляла 6,8 миллиарда рублей. До этого Росимуществу также не удалось продать оренбургское ООО «Линде газ Новотроицк» за 3,09 миллиарда рублей.

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