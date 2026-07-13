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18:50, 13 июля 2026Экономика

Назван способ получить скидку на новостройку

Бочарникова: При покупке новостройки за наличные можно получить скидку до 15 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На самые выгодные условия для покупки квартир в новостройках могут рассчитывать россияне с наличными средствами. Таким покупателям предлагают скидку до 15 процентов, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, сейчас на рынке новостроек часто появляются предложения со скидками, однако нередко дисконт является всего лишь рекламным ходом. «Сейчас при покупке за наличные и быстром выходе на сделку можно получить скидку 10–15 процентов от прайсовой цены. Тренд сохранится в 2027 году», — отметила Бочарникова.

Она добавила, что в следующем году также будут популярны рассрочки, субсидированные ставки, траншевая ипотека, трейд-ин и акции. Набор инструментов может расшириться, так как застройщикам придется искать новые способы привлечения клиентов. При этом откладывать покупку в ожидании более выгодных условий рискованно — уже сейчас многие девелоперы сокращают объем новых проектов, что может привести к дефициту предложения и росту цен в будущем.

Ранее сообщалось, что в августе долгосрочная аренда жилья в России может подорожать на четыре-семь процентов по сравнению с июлем. Это связанно с сезонным спросом и рядом других факторов.

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