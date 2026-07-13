Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:03, 13 июля 2026Спорт

Семин спрогнозировал участников финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Тренер Семин заявил, что в финале чемпионата мира-2026 сыграют сборные Франции и Аргентины
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин спрогнозировал участников финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Семин предположил, что в финале могут сыграть те же команды, что и четыре года назад — Франция и Аргентина. Он отметил прогресс Испании, хотя, по его мнению, по составу испанцы уступают Франции. Что касается Англии, он обратил внимание на тяжелый календарь, большие перелеты и смену климатических условий, из-за которых команда испытывала сложности.

«На сегодняшний момент в решающей стадии встречаются четыре сильнейшие сборные, лидеры мирового футбола — ни одна команда более низкого уровня не прошла в полуфинал, так что не стоит говорить об ослаблении уровня чемпионата мира», — заявил он.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 14 и 15 июля. Франция сыграет с Испанией, а Англия — с Аргентиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стала известна причина задержания политика Бориса Надеждина
    Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак
    Врачи не смогли спасти капитана полиции после нападения с ножом свидетельницы по делу
    Зрители пожаловались на еле стоявшего на концерте солиста «Три дня дождя»
    Полуфинал чемпионата мира по футболу начнут с минуты молчания
    Возможность Украины подготовиться к самой тяжелой зиме оценили
    Украина и Европа договорились о создании коалиции по противоракетной обороне
    Дубай нашел способ поставлять нефть в обход Ормузского пролива
    Парламент Венгрии принял поправку об отставке президента
    В России выделили миллионы на проекты с собаками-помощниками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok