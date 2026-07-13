Тренер Семин заявил, что в финале чемпионата мира-2026 сыграют сборные Франции и Аргентины

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин спрогнозировал участников финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Семин предположил, что в финале могут сыграть те же команды, что и четыре года назад — Франция и Аргентина. Он отметил прогресс Испании, хотя, по его мнению, по составу испанцы уступают Франции. Что касается Англии, он обратил внимание на тяжелый календарь, большие перелеты и смену климатических условий, из-за которых команда испытывала сложности.

«На сегодняшний момент в решающей стадии встречаются четыре сильнейшие сборные, лидеры мирового футбола — ни одна команда более низкого уровня не прошла в полуфинал, так что не стоит говорить об ослаблении уровня чемпионата мира», — заявил он.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 14 и 15 июля. Франция сыграет с Испанией, а Англия — с Аргентиной.