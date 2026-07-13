Зумеры в России переключились на безалкогольное вино

SimpleWine: Продажи безалкогольных вин среди молодежи выросли на 79 %

Продажи безалкогольных вин среди молодежи выросли на 79 процентов. О том, что зумеры переключились на новый вид напитков, сообщили «Ленте.ру» в SimpleWine.

Изучив продажи среди покупательской аудитории за 6 месяцев 2026 года, аналитики пришли к выводу, что популярность вина во всех возрастных группах выросла на 8 процентов год к году. Ядро аудитории составили покупатели от 36 до 45 лет (41 процент) и от 46 до 55 (24 процента). Еще 21 процент приходится на потребителей в возрасте 26-35 лет. Покупатели в возрасте 18–24 и старше 56 лет представлены меньше — 4 и 10 процентов соответственно.

В лидеры по предпочтениям традиционно выходят тихие вина с долей 61 процент, за ними следуют игристые (36 процентов) и безалкогольные (3 процента). При этом самую заметную динамику за 6 месяцев показали именно безалкогольные вина — их продажи увеличились на 33 процента.

Поколение 46–55 лет выбирает сухие и более дорогие вина. Суммарная доля брютов, экстра брютов и сухих вин достигает здесь 81 процента. Покупатели в возрасте 26–35 лет чаще выбирают белые вина — на них приходится 67 процентов продаж. Они также чаще выбирают полусухие вина (21 процент). Одновременно именно эти покупатели интересуются доступными категориями — доля вин стоимостью до 2 тысяч рублей достигает 25 процентов.

Покупатели старше 56 лет чаще других выбирают красные вина — их доля составляет 36 процентов, а также демонстрируют самый высокий интерес к российскому виноделию. Молодые покупатели от 18 до 25 лет показывает самую высокую динамику — продажи в этой возрастной группе выросли на 35 процентов в годовом выражении. Молодые потребители чаще выбирают белые вина (66 процентов), а также полусухие (21 процент) и полусладкие (7 процентов) стили. Одновременно именно в этот группе заметен наибольший интерес к безалкогольным позициям — их продажи увеличились на 79 процентов.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов пожаловался, что поколение зумеров употребляет спиртное в более скромных объемах, но это временный фактор. «То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западных. Это факт, но мы считаем, что это временный фактор, все равно культура виноделия... возьмет свое», — отметил он.