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18:43, 13 июля 2026МирЭксклюзив

Раскрыта судьба сокрушительных санкций США против России после ухода из жизни их автора

Американист Дубравский: Трамп вряд ли скоро примет проект Грэма о санкциях против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп вряд ли скоро примет законопроект ушедшего 12 июля из жизни сенатора Лиднси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о санкциях против России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Могут ли пакет санкций принять в ближайшее время? Пока кажется, что нет — Трамп боится, что эта история вызовет раздражение у России», — рассказал американист.

Дубравский указал, что в долгосрочной перспективе угроза принятия экономических рестрикций против России остается. Однако с уходом Грэма из жизни влияние сторонников Киева и «сдерживания» Москвы ослабнут.

10 июля в ходе визита в Киев Грэм заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

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