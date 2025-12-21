Обломки дрона повредили трубопровод в российском регионе

Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Волна Краснодарского края

Обломки дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram.

На месте падения произошло возгорание, его площадь составила 100 квадратных метров. На место прибыли оперативные службы и пожарные. Пострадавших нет.

Ранее очевидцы рассказали, что в небе над Славянским районом Краснодарского края прогремело несколько взрывов. Местные жители слышали в небе гул моторов беспилотников. По предварительным данным, несколько воздушных целей было сбито.

