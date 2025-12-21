Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:06, 22 декабря 2025Россия

Обломки дрона повредили трубопровод в российском регионе

Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Волна Краснодарского края

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Обломки дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram.

На месте падения произошло возгорание, его площадь составила 100 квадратных метров. На место прибыли оперативные службы и пожарные. Пострадавших нет.

Ранее очевидцы рассказали, что в небе над Славянским районом Краснодарского края прогремело несколько взрывов. Местные жители слышали в небе гул моторов беспилотников. По предварительным данным, несколько воздушных целей было сбито.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько взрывов раздалось на юге России

    Банки серьезнее взялись за крупные переводы россиян. Что об этом известно

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Одержимый молодостью миллиардер предсказал скорое появление технологий бессмертия

    В Бурятии нарастят выпуск беспилотных «Бургэдов»

    В Совфеде указали на бесперспективность трат Евросоюза на Украину

    В США судьбу пожилых американцев назвали важнее Украины

    Генсек НАТО назвал условие для отправки войск на Украину

    ВСУ попытались атаковать российские регионы при помощи почти 40 дронов

    Обломки дрона повредили трубопровод в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok