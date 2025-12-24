Реклама

12:04, 24 декабря 2025

В России назвали цель одной из самых массированных ночных атак ВСУ

Депутат Чепа: ВСУ пытаются повлиять на переговоры атаками БПЛА на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются повлиять на переговоры, совершая массированные атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Россию, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Цель противника он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили о том, что в ночь на 24 декабря ВСУ совершили одну из самых массированных атак на регионы России. Отмечалось, что налету подверглись десять регионов, средствами ПВО были уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Это попытка показать определенную свою силу в то время, когда на фронтах они терпят поражение, и это попытка оказать влияние на переговорный процесс, подстегивая тем самым ту часть Европы, которая их поддерживает», — прокомментировал депутат.

Ночью 24 декабря жители Тульской области рассказали о не менее десяти взрывах над регионом. По их словам, в небе мелькали вспышки, а затем на улице одного из городов произошел пожар.

