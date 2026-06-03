ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:49, 3 июня 2026Экономика

В российском городе подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили

В Ессентуках из-за ливней рухнула подпорная стена, повредив три автомобиля
Виктория Клабукова

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В Ессентуках из-за череды ливней рухнула подпорная стена. О происшествии в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал мэр Владимир Крутников.

Непогоды не выдержала подпорная стена на улице Лермонтова. Часть конструкции повалилась, рухнув прямо на припаркованные рядом автомобили. В результате обрушения пострадали три машины. Как отмечается, состояние стены было давним поводом для беспокойств местных жителей, горожане уже обращались с жалобами к главе Ессентуков. На прошлой неделе объект был проверен специалистами управления архитектуры, намечались укрепительные работы. Однако, по словам Крутникова, погода опередила график ремонта. Мэр прибыл на место происшествия, специалисты обследуют конструкцию и определяют фронт будущих работ. Ущерб автовладельцев оценивается.

Ранее в Ялте обвалилась подпорная стена реки Дерекойка. В феврале стена дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Кирпичи рухнули прямо на тротуар, а балконные перила повисли в воздухе. К счастью, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с заявлением после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

    Зеленский увидел для России необходимость в пребывании Украины в НАТО

    Двое подростков спасли из пожара женщину с двумя маленькими детьми

    Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

    Названа скрытая опасность привычки поздно ложиться спать

    Рубио сделал мрачный прогноз о мире на Украине

    Настоятеля российского храма признали виновным в покушении на убийство

    Рубио оценил влияние войны с Ираном на поставки оружия Украине

    В России ответили на слова Мадьяра о заинтересованности Москвы в начале холодной войны

    АвтоВАЗ включит в подписку еще одну модель Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok