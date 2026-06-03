В российском городе подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили

В Ессентуках из-за ливней рухнула подпорная стена, повредив три автомобиля

В Ессентуках из-за череды ливней рухнула подпорная стена. О происшествии в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал мэр Владимир Крутников.

Непогоды не выдержала подпорная стена на улице Лермонтова. Часть конструкции повалилась, рухнув прямо на припаркованные рядом автомобили. В результате обрушения пострадали три машины. Как отмечается, состояние стены было давним поводом для беспокойств местных жителей, горожане уже обращались с жалобами к главе Ессентуков. На прошлой неделе объект был проверен специалистами управления архитектуры, намечались укрепительные работы. Однако, по словам Крутникова, погода опередила график ремонта. Мэр прибыл на место происшествия, специалисты обследуют конструкцию и определяют фронт будущих работ. Ущерб автовладельцев оценивается.

Ранее в Ялте обвалилась подпорная стена реки Дерекойка. В феврале стена дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Кирпичи рухнули прямо на тротуар, а балконные перила повисли в воздухе. К счастью, никто не пострадал.