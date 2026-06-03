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16:48, 3 июня 2026Мир

В Кремле отреагировали на визит экс-канцлера ФРГ Шредера в Россию

Песков: Кремль позитивно оценивает визит Шредера в Россию, Москва всегда рада гостям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Кремль позитивно оценивает визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Россию, в Москве всегда рады гостям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Позитивно, мы всегда рады видеть гостей», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Шредер находится с визитом в Москве. По версии немецкого телеканала N-tv, прибытие экс-канцлера ФРГ в Россию может быть связано с его участием в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

До этого президент России Владимир Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком между РФ и Европой. «Это человек, которому можно доверять», — отметил российский лидер.

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